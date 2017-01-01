Июльская жара пришла в мае в столицу
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:53
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- 14
В столице стоит июльская жара, днем воздух прогревается до +27°С. Отсутствие осадков создаёт в городе смог.
- 14
В столице стоит июльская жара, днем воздух прогревается до +27°С. Отсутствие осадков создаёт в городе смог.
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