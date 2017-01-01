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В Красноярском крае на дороге проросла трава

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
10:06
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Эта улица, по мнению местных жителей, полностью оправдывает своё название. Кадры из города Иланский, что в Красноярском крае. Здесь улица Колхозная утопает в грязи. Вместо асфальтового покрытия здесь - лужи и рытвины. Условия, как видно на кадрах, благоприятны не столько для проезда автомобилей, сколько для роста травы. При этом, проезжая часть расположена недалеко от Иланской районной больницы.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Я посетил улицу Колхозная, в нескольких сотнях метров от которой расположено здание Иланской районной больницы, если от этой улицы идти по улице Деповской. Дорогу не ремонтировали со времён её постройки. Проезжая часть "соответствует" названию улицы. Асфальта как такового нет вообще. Сплошные ямы, рытвины и грязь. Даже трава проглядывается на дороге (как она оказалась на ней, я представить себе не могу). Это ещё до сильных дождей так выглядит. А в каком состоянии она будет после ливней, я даже боюсь предположить. Как здесь машины проезжают - большой вопрос. Что уж о пешеходах говорить...".

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