Иланский стал в Сибири "островком" весны

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 10:06

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7 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207674

Пока другие регионы Сибири заметает снегом, Иланский остаётся "островком" весны. О зиме, кажется, не напоминает ничего. По словам местного мобильного репортёра, в городе светит солнце, зеленеет трава и поют птицы.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Пока в Красноярске и в других городах Сибири в мае идёт снежок, город Иланский остаётся пока единственным "островком" весны. Снега пока не наблюдается. Солнышко светит, птички поют, ветер шумит, трава зеленеет, листья растут. Как бы мне не сглазить, но, судя по новостям, Иланский остаётся пока единственным зелёным "островком" в Сибири на данный момент".