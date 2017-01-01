Замминистра транспорта РФ приехал на работу на велосипеде
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 09:16
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В столице в шестой раз проходит акция "На работу на велосипеде". С каждым годом в акции принимают участие все больше москвичей, которые добираются до работы на велосипедах. В акции принял участие Заместитель Министра транспорта РФ Асаул Николай Анатольевич. Чиновник с коллегами по министертсву приехали на работу на велосипеде и поддержали акцию, которая становится всероссийской и в нее уже принимают участия десятки регионов страны. В столице работают несколько "энергетических точек", где велосипедистам раздают питьевую водичку и энергобатончики.
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