Замминистра транспорта РФ приехал на работу на велосипеде

Автор: denis947 Дата публикации: 09:16

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В столице в шестой раз проходит акция "На работу на велосипеде". С каждым годом в акции принимают участие все больше москвичей, которые добираются до работы на велосипедах. В акции принял участие Заместитель Министра транспорта РФ Асаул Николай Анатольевич. Чиновник с коллегами по министертсву приехали на работу на велосипеде и поддержали акцию, которая становится всероссийской и в нее уже принимают участия десятки регионов страны. В столице работают несколько "энергетических точек", где велосипедистам раздают питьевую водичку и энергобатончики.

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33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207676

Заместитель Министра транспорта Российской Федерации - Асаул Николай Анатольевич: