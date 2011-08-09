Легковушка залетела в окно грузовика на АЗС в ЯНАО
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 13:35
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- 39
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"ДТП произошло на автозаправочной станции находящейся в посёлке Ханымей Ямало-Ненецкого АО. Набрав скорость в отметке 130 км/ч, при разрешенной на этом участке - 60 км/ч, водитель легковушки протаранил прилегающую клумбу, огороженную бордюром. В результате наезда на бордюр автомобиль вскочил на так называемый "муляжный автомобиль", изготовленный из реальных "Жигулей" шестой модели, и уже после в пассажирский "Урал"".
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09.05 16:42 | RussiaDA
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09.08.2011 15:12 | malik
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