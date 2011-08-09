Легковушка залетела в окно грузовика на АЗС в ЯНАО

Автор: Аноним Дата публикации: 13:35

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39 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207685

Серьёзное ДТП произошло в пятницу днём в ЯНАО. В посёлке Ханымей легковой автомобиль наехал на клумбу возле авто-заправочной станции. Кадка с цветами сыграла роль трамплина. Машина, по словам очевидцев, взлетела наверх и врезалась в кузов муляжа-грузовика. Что стало причиной аварии - неизвестно. Информация о пострадавших не уточняется. Мобильный репортёр прислал снимки с места аварии.Вот, что пишет мобильный репортёр:"ДТП произошло на автозаправочной станции находящейся в посёлке Ханымей Ямало-Ненецкого АО. Набрав скорость в отметке 130 км/ч, при разрешенной на этом участке - 60 км/ч, водитель легковушки протаранил прилегающую клумбу, огороженную бордюром. В результате наезда на бордюр автомобиль вскочил на так называемый "муляжный автомобиль", изготовленный из реальных "Жигулей" шестой модели, и уже после в пассажирский "Урал"".