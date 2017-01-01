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Ураганный ветер обрушился на Пензу

Автор:
artem_firsov
Дата публикации:
13:47
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Деревья волнуются, как море, а по улицам "летают" контейнеры. Ураганный ветер обрушился на Пензу. Непогода, как это часто бывает, пришла быстро и неожиданно. "Местные жители были явно не готовы к ненастью," - рассказывает мобильный репортёр, который запечатлел на видео, как выглядят улицы города, оказавшиеся во власти урагана.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Сегодня, около 13:00, на Пензу обрушился сильный ураган. Люди не были готовы к урагану. У некоторых жителей улетали шапки, а в другом районе начал «летать» мусорный контейнер. В некоторых районах области ветер усиливается и сейчас. По последним данным, пострадавших нет".

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