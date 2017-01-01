Ураганный ветер обрушился на Пензу
- Автор:
- artem_firsov
- Дата публикации:
- 13:47
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- 26
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Сегодня, около 13:00, на Пензу обрушился сильный ураган. Люди не были готовы к урагану. У некоторых жителей улетали шапки, а в другом районе начал «летать» мусорный контейнер. В некоторых районах области ветер усиливается и сейчас. По последним данным, пострадавших нет".
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