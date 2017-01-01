Ураганный ветер обрушился на Пензу

26

26 0

26

26 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207686

Деревья волнуются, как море, а по улицам "летают" контейнеры. Ураганный ветер обрушился на Пензу. Непогода, как это часто бывает, пришла быстро и неожиданно. "Местные жители были явно не готовы к ненастью," - рассказывает мобильный репортёр, который запечатлел на видео, как выглядят улицы города, оказавшиеся во власти урагана.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Сегодня, около 13:00, на Пензу обрушился сильный ураган. Люди не были готовы к урагану. У некоторых жителей улетали шапки, а в другом районе начал «летать» мусорный контейнер. В некоторых районах области ветер усиливается и сейчас. По последним данным, пострадавших нет".