Закрытые кабинки установили на канатной дороге на Воробьевых горах
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 15:41
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- 30
На канатную дорогу на Воробьевых горах установили закрытые кабинки.
- 30
На канатную дорогу на Воробьевых горах установили закрытые кабинки.
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