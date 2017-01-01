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Закрытые кабинки установили на канатной дороге на Воробьевых горах

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:41
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На канатную дорогу на Воробьевых горах установили закрытые кабинки.

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