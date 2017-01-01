Металлическая крышка люка подпрыгивает возле метро Менделеевская в Москве

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После резко начавшегося сильного ливня вся вода стремительно пошла в ливневую канализацию, в следствии этого давление воздуха в канализации начало резко расти и он под большим давлением стал выходить наружу через канализационные люки, пытаясь вытолкнуть закрывающие их крышки.