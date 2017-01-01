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Два автомобиля столкнулись на Ленинском проспекте

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:55
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18 мая на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. На пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов столкнулись а/м "Киа Сид" и а/м "Мазда". По одной из версий, ДТП произошло из-за невнимательности одного из водителей, который мог выехать на перекрёсток под запрещающий сигнал светофора. От столкновения, оба автомобиля отбросило в сторону к островку безопасности. По счастливой случайности никто из участников аварии не пострадал. Тем не менее оба автомобиля получили существенные повреждения. На место ДТП прибыл экипаж ГИБДД. Причины ДТП устанавливаются.

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