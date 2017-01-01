Грязь со стройки АКВАПАРКА в Южно-Сахалинске выносится на проезжую часть

Автор: Аноним Дата публикации: 02:00

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В Южно-Сахалинске ведётся стройка АКВАПАРКА. Строители как будто не знают, а контролирующие органы не замечают, что перед выездом со стройки грузовые авто должны проходить мойку. Штрафы могли бы пополнить бюджет, но лучше деньги налогоплательщиков пустить на уборку/мойку асфальтового покрытия. Все за наш счёт.