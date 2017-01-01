s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Грязь со стройки АКВАПАРКА в Южно-Сахалинске выносится на проезжую часть

Грязь со стройки АКВАПАРКА в Южно-Сахалинске выносится на проезжую часть

Автор:
Аноним
Дата публикации:
02:00
  • 25
  • 0

В Южно-Сахалинске ведётся стройка АКВАПАРКА. Строители как будто не знают, а контролирующие органы не замечают, что перед выездом со стройки грузовые авто должны проходить мойку. Штрафы могли бы пополнить бюджет, но лучше деньги налогоплательщиков пустить на уборку/мойку асфальтового покрытия. Все за наш счёт.

  • 25
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
02:08 | KrasavinSP
Снежное майское утро в посёлке Лугинецкий Томской области
79 0
07.05 22:57 | Max_019
Заканчивается возведение Крылатского моста на южном участке Северо-Западной хорды
97 0
11.05 14:20 | Аноним
Весенняя распутица началась на дорогах в Омской области
64 0
17.05 01:03 | TEMPler
Майский снег прошёл в Сахалинской области
54 0
04.05 08:51 | Катюня Бородаева
В Южно-Сахалинске прошёл снег