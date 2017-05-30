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Белое утро в посёлке Белый Яр Томской области

Автор:
chief.vikita
Дата публикации:
04:10
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Белое утро в посёлке Белый Яр Томской области. Замело в конце мая.

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