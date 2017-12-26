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В Горно-Алтайске прошел снегопад

Автор:
Yurii234
Дата публикации:
09:25
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Снег утром в Горно-Алтайске.

  • 29
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