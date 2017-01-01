Грозы и ливни с градом 18 мая в Воронежской области
- Автор:
- yfhr639
- Дата публикации:
- 08:24
-
- 16
Сильный ветер, гроза и дождь с градом прошли вечером 18 мая в Лискинском районе Воронежской обл.
- 16
Ещё
123
30.04 22:18 | Kostya Lukinykh
Сильный ветер, гроза и дождь с градом прошли вечером 18 мая в Лискинском районе Воронежской обл.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)