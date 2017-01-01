s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Грозы и ливни с градом 18 мая в Воронежской области

Грозы и ливни с градом 18 мая в Воронежской области

Автор:
yfhr639
Дата публикации:
08:24
  • 16
  • 0

Сильный ветер, гроза и дождь с градом прошли вечером 18 мая в Лискинском районе Воронежской обл.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

29 0
09:25 | Yurii234
В Горно-Алтайске прошел снегопад
123 0
30.04 22:18 | Kostya Lukinykh
ДТП с БРДМ-2 в городе Воронеже
67 0
03.05 13:56 | dr_osyak
Коммунальщики оставили жителей города Калач без водоснабжения