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В административном здании на Варшавском шоссе произошел пожар

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:20
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На юге Москвы произошел пожар в административном здании. Информация о возгорании по адресу: Варшавское шоссе, д. 35, поступило около 9 часов утра. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения в ходе разведки установили, что происходит возгорание в административном здании старой постройки на втором этаже в офисном помещении. Площадь пожара составила 50 кв. метров, принятыми мерами пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.

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