В Томской области выпало 30 сантиметров снега
- Автор:
- sashacelt
- Дата публикации:
- 13:04
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- 10
В Томской области продолжается снегопад. За сутки выпало 30 сантиметров снега.
- 10
В Томской области продолжается снегопад. За сутки выпало 30 сантиметров снега.
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