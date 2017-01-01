s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Томской области выпало 30 сантиметров снега

В Томской области выпало 30 сантиметров снега

Автор:
sashacelt
Дата публикации:
13:04
  • 10
  • 0

В Томской области продолжается снегопад. За сутки выпало 30 сантиметров снега.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
13:09 | Gothica-lab
Майский снегопад прошел в Новокузнецке
38 0
09:25 | Yurii234
В Горно-Алтайске прошел снегопад
46 0
04:50 | AspirV
Последствия ночного снегопада в Томске
52 0
04:10 | chief.vikita
Белое утро в посёлке Белый Яр Томской области