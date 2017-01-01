Из-за дождей на Волгоградском проспекте сломались светофоры

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 11:07

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На Волгоградском проспекте, возле метро "Кузьминки" погасли все светофоры, виной тому дожди, от которых произошло замыкание. В данный момент на данном участке Волгоградского проспекта сложилась сложная ситуация для водителей. Из-за невнимательности на пересечении с Зеленодольской улицей при движении в центр произошло ДТП с участием автомобиля такси. В аварии никто не пострадал, но движение ухудшилось.