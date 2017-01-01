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Всероссийская акция МЧС России «Чистый берег» прошла в Москве

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
12:48
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19 мая в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы завершилась Всероссийская акция МЧС России «Чистый берег». Цель акции – очистка берегов водоемов в местах массового отдыха населения на водных объектах от мусора перед началом летнего купального сезона 2018 года. В рамках акции проводилась очистка береговой линии водоёмов от мусора, который скопился в зимний период. Акция призвана напомнить о необходимости бережного отношения к природе, особенно к водной акватории, ведь внутренние воды – это огромное достояние нашей страны. Подобные мероприятия ежегодно проходят во всех административных округах столицы. Более 3 тысяч человек приняли участие в акции, это сотрудники всех подразделений и структур столичного МЧС, Департаменты правительства Москвы, ГБУ "Жилищник" районов Люблино, Марьино и Печатники, представители общественных организаций, студенческого корпуса спасателей, а также социально активные граждане. Комментарий: Михаил Борсиев - сотрудник МЧС по ЮВАО г. Москвы.

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