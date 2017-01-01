Фестиваль "Политех" проходит в Парке Горького
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 13:37
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- 17
Фестиваль науки, искусства и технологий "Политех" пройдет 19- 20 мая в Парке Горького.
- 17
Фестиваль науки, искусства и технологий "Политех" пройдет 19- 20 мая в Парке Горького.
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