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Фестиваль "Политех" проходит в Парке Горького

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:37
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Фестиваль науки, искусства и технологий "Политех" пройдет 19- 20 мая в Парке Горького.

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