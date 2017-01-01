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Открытие сезона 2018 по стритболу проходитв Парке Горького

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:14
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Самый массовый турнир в России по стритболу проходит на Пушкинской набережной в Парке Горького.

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