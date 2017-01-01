На Ботанической улице столкнулись 2 автомобиля

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Днём 19 мая на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Ботанической улице, у дома 5, столкнулись 2 автомобиля: "Вольво" и "Форд". Как пояснили очевидцы, оба автомобиля двигались по Ботанической улице в сторону улицы Академика Королёва. У дома 5 водитель автомобиля "Форд" начал совершать правый поворот, во двор. Едущий следом автомобиль "Вольво" поздно заметил манёвр и произвёл столкновение с автомобилем "Форд". От удара последний развернуло и выбросило в сторону. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. В автомобиле "Вольво" были дети. Они сидели в удерживающих креслах и не пострадади. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС.