ХIII Санкт-Петербургский международный книжный салон - 2018. Поэт А. П. Тимофеевский - из выступления

Автор: Leobr Дата публикации: 01:56

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ХIII Санкт-Петербургский международный книжный салон - 2018 в Санкт-Петербурге. Из выступления 19 мая 2018 года в Михайловском манеже Александра Павловича Тимофеевского. Он представлял свою новую книгу "Как холодильник стал будильником". Александр Павлович - автор стихотворения "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам" - про Крокодила Гену и его друзей.