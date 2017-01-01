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ХIII Санкт-Петербургский международный книжный салон - 2018. Поэт А. П. Тимофеевский - из выступления

Автор:
Leobr
Дата публикации:
01:56
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ХIII Санкт-Петербургский международный книжный салон - 2018 в Санкт-Петербурге. Из выступления 19 мая 2018 года в Михайловском манеже Александра Павловича Тимофеевского. Он представлял свою новую книгу "Как холодильник стал будильником". Александр Павлович - автор стихотворения "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам" - про Крокодила Гену и его друзей.

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