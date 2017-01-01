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На Алтуфьевском шоссе в Москве произошёл пожар: один человек погиб

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:03
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Утром 20 мая на северо-востоке столицы по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 40А, произошёл пожар. Загорелась квартира на 1 этаже. К прибытию первых пожарных расчётов из окон квартиры наблюдался густой серый дым. Благодаря слаженным действия пожарных, возгорание было быстро ликвидировано. Площадь пожара составила 35 кв. м. Пожарными было спасено 23 человека. К сожалению, один человек (из горящей квартиры), погиб. Причину пожара установят дознаватели.

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