Дождливое и ветреное утро на юго-западе столицы
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 10:48
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- 19
Утро в столице дождливо и ветрено. На улице прохладно и пасмурно. К вечеру начнет подниматься атмосферное давление.
- 19
Утро в столице дождливо и ветрено. На улице прохладно и пасмурно. К вечеру начнет подниматься атмосферное давление.
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