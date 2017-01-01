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Дождливое и ветреное утро на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:48
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Утро в столице дождливо и ветрено. На улице прохладно и пасмурно. К вечеру начнет подниматься атмосферное давление.

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