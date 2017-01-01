В Воронежской области покраснел пруд

Автор: Kotmisha Дата публикации: 11:11

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52 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207808

Пруд изменил цвет. Странная метаморфоза произошла с водоёмом в посёлке Грибановский, что в Воронежской области. Вода приобрела неестественно красный и даже бордовый оттенок. Причиной, по мнению мобильного репортёра, стали сбросы промышленных вод с сахарного завода. Местные жители бьют тревогу: ведь загрязнённая вода может попасть в грунтовые питьевые воды посёлка.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Вода в пруду посёлка Грибановский, что в Воронежской области, окрасилась в красный цвет. ЧП произошло из-за сброса промышленных вод с сахарного завода. Загрязнённая вода попадает в грунтовые питьевые воды посёлка. Люди вынуждены терпеть жуткий запах и страдать от загрязнения питьевой воды".