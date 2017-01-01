В Воронежской области покраснел пруд
- Автор:
- Kotmisha
- Дата публикации:
- 11:11
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- 52
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Вода в пруду посёлка Грибановский, что в Воронежской области, окрасилась в красный цвет. ЧП произошло из-за сброса промышленных вод с сахарного завода. Загрязнённая вода попадает в грунтовые питьевые воды посёлка. Люди вынуждены терпеть жуткий запах и страдать от загрязнения питьевой воды".
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