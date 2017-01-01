Ежегодный весенний велопарад прошёл в Москве

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Ежегодный весенний Московский велопарад прошёл в Москве. К месту старта на проспекте Академика Сахарова съехались тысячи велосипедистов. Старт велопарада был дан в 12:00. Колонная проехала по обеим сторонам Садового кольца против часовой стрелки и финишировала вновь на проспекте Академика Сахарова. Что бы преодолеть весь маршрут участникам потребовалось около часа. В этом году немного подвела погода, с самого утра шёл дождь, но это не помешало нескольким тысячам велосипедистам приехать и принять участием в ежегодном велопараде.