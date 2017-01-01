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Многотысячный велопарад состоялся на Садовом кольце

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:46
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20 мая в центре Москвы, несмотря на пасмурную и дождливую погоду, состоялся многотысячный велопарад. Колонна из нескольких тысяч велосипедистов проехала от проспекта Академика Сахарова традиционным маршрутом по всему Садовому кольцу. Общее расстояние составило 16 километров. На пути велоколонну встречали горожане, которые радостно приветствовали участников велопарада. Всего в 2018 г. в столице запланировано четыре велопарада. В 2014 г., когда велопарад впервые прошел по Садовому кольцу, в нем приняли участие 16 тыс. человек, в 2017 г. количество участников превысило 40 тыс. человек.

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