Московский велопарад прошёл в центре столицы
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 19:30
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- 59
20 мая не смотря на дождливую погоду, в столице стартовал традиционный Московский велопарад. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, в нем приняли участие более 30 тысяч человек. Участники велопарада стартовали с проспекта Академика Сахарова и проехали 16 км по Садовому кольцу. Были и не приятные моменты, например в тоннеле на улице Воловая девушка тяжело пострадал при падении, ей была вызвана дежурившая неподалёку Скорая помощь, которая госпитализировала ее в одну из больниц города.
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