Московский велопарад прошёл в центре столицы

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 19:30

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20 мая не смотря на дождливую погоду, в столице стартовал традиционный Московский велопарад. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, в нем приняли участие более 30 тысяч человек. Участники велопарада стартовали с проспекта Академика Сахарова и проехали 16 км по Садовому кольцу. Были и не приятные моменты, например в тоннеле на улице Воловая девушка тяжело пострадал при падении, ей была вызвана дежурившая неподалёку Скорая помощь, которая госпитализировала ее в одну из больниц города.