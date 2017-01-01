Дорожный инцидент на Московском велопараде: девушка пострадала в результате падения с велосипеда

Автор: tim777 Дата публикации: 18:30

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20 мая во время проведения Москвовского велопарада, в котором приняло участие около 30 тысяч человек, к сожалению не обошлось без эксцессов. Дорожный инцидент произошел с одной из участниц велопарада. Девушка, управлявшая велосипедом при въезде в Добрынинский тоннель вероятно не справилась с управлением и упала на проезжую часть. В результате инцидента она получила различные травмы и не могла самостоятельно передвигаться. Другие участники велопарада оградили пострадавшую своими велосипедами и вызвали оперативные службы. На место ЧП прибыл инспектор ГИБДД, который огородил место происшествия и вызвал бригаду медицинской помощи. Вскоре к месту ЧП прибыла карета скорой медицинской помощи. Врачи оказали первую медицинскую помощь пострадавшей. С подозрением на переломы она была госпитализирована. Стоит отдельно отметить, что при участии в подобных массовых мероприятиях, участникам следует проявлять особую осторожность, избегать резких и необдуманных маневров, что в конечном итоге может привести к неприятным последствиям.