Подтопление проезжей части на Сельскохозяйственной улице в Москве

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В выходные в столичный регион пришёл циклон, который принёс похолодание и осадки. Дожди шли все выходные. Из-за большого числа осадков на дорогах появились локальные подтопления. На Сельскохозяйственной улице до сих пор в самом низком месте стоит вода. Водителям седанов приходится до минимума снижать скорость, чтобы не получить гидроудар двигателя. Автомобили повыше проезжают данный участок дороги без проблем. Сотрудников Мосводостока на месте не замечено.