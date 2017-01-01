В Москве 30 тысяч участников велопарада проехали по Садовому кольцу

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 18:30

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В Московском велопараде, который прошёл в столице приняли участие более 30 тыс. человек, несмотря на непогоду. Москвичи и гости города разных возрастов совершили полный круг по Садовому кольцу. Велопарад в Москве прошёл в общероссийский день велопарадов. Сбор участников начался на проспекте Сахарова, ровно в полдень колонна велосипедистов стартовала и поехала по перекрытому Садовому кольцу против часовой стрелки. В общей сложности в велопараде участвовали гости из 20 стран. Участие в параде было бесплатным, приехать мог любой желающий. Для удобства пригородные ж/д перевозчики организовали бесплатный провоз велосипедов в электричках. Добраться ближе к месту старта можно было и на наземном общественном транспорте и МЦК, в них также действовал бесплатный провоз велосипедов.