Автомобиль каршеринга перевернулся в ДТП на юге Москвы

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На юге Москвы произошло ДТП. На пересечении Загорьевского и Михневского проездов, водитель прокатного автомобиля «Рено» не справился с управлением, вылетел на тротуар и перевернулся. Сразу же после ДТП он поспешил скрыться. К приезду сотрудников полиции и пожарных на месте уже никого не было. Получил ли водитель травмы неизвестно. Причины ДТП установят сотрудники ГИБДД.