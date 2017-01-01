s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль каршеринга перевернулся в ДТП на юге Москвы

Автомобиль каршеринга перевернулся в ДТП на юге Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
18:27
  • 30
  • 0

На юге Москвы произошло ДТП. На пересечении Загорьевского и Михневского проездов, водитель прокатного автомобиля «Рено» не справился с управлением, вылетел на тротуар и перевернулся. Сразу же после ДТП он поспешил скрыться. К приезду сотрудников полиции и пожарных на месте уже никого не было. Получил ли водитель травмы неизвестно. Причины ДТП установят сотрудники ГИБДД.

  • 30
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

46 0
18:30 | tim777
Дорожный инцидент на Московском велопараде: девушка пострадала в результате падения с велосипеда
107 0
19.05 16:25 | Max_019
На Ботанической улице столкнулись 2 автомобиля
130 0
15:24 | AlTeg()
Строительный кран опрокинулся на стройке на юге Москвы
488 7
10.05 22:04 | Разведчик
Два человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте