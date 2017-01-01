Ураганный ветер сдувал Тюмень

Автор: Аноним Дата публикации: 11:08

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25 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207828

Ураганный ветер поднялся накануне в Тюмени. Порывы сдували буквально всё на своём пути. Эти кадры запечатлены на улице Казачьи луга. Видно, как ветер вырывает из земли и переворачивает деревянные конструкции, поднимает в воздух облака пыли. Многие горожане, оказавшись на улице во время непогоды, спешили укрыться от мощных порывов.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Очень сильный ветер в жаркий день. На сегодня доходила температура до 28°С, после обеда поднялся сильный ветер. На видео показано, что с такой силой вырывало ограждения для насаждений".