Ураганный ветер сдувал Тюмень
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 11:08
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Ураганный ветер поднялся накануне в Тюмени. Порывы сдували буквально всё на своём пути. Эти кадры запечатлены на улице Казачьи луга. Видно, как ветер вырывает из земли и переворачивает деревянные конструкции, поднимает в воздух облака пыли. Многие горожане, оказавшись на улице во время непогоды, спешили укрыться от мощных порывов.
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Очень сильный ветер в жаркий день. На сегодня доходила температура до 28°С, после обеда поднялся сильный ветер. На видео показано, что с такой силой вырывало ограждения для насаждений".
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