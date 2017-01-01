Очередь к мощам святителя Луки Крымского в останкинском храме

24

24 0

На северо-востоке столицы, в храм Живоначальной Троицы в Останкине, привезли мощи одного из самых почитаемых святых XX века – святителя Луки Войно-Ясенецкого. Память архиепископа Луки Войно-Ясенецкого (1877-1961) празднуется 29 мая, к этой дате и приурочено принесение его мощей в Москву из Симферополя. Святитель Лука по образованию и призванию – врач. Талантливый хирург, доктор медицинских наук, он сделал много важных открытий в области анестезии, а также в части оперирования и лечения болезней суставов, глаз. В сан священника был рукоположен в 1921 году и продолжил врачебную деятельность, нося под халатом рясу и крест. За веру был репрессирован. С началом Великой Отечественной войны обратился к советскому правительству с просьбой прервать его ссылку, чтобы лечить раненых, чем и занимался по 14 часов в сутки. Уроженец Крыма, там он и закончил земные дни. К лику святых причислен в 1995 году. Святые останки покоятся в Свято-Троицком соборе Симферополя. Поклониться мощам можно до 22 мая. Храм открыт для посещения с 7:00 до 21:00. Во избежание давки, на месте дежурят сотрудники полиции и Скорой помощи. Людей пускают небольшими партиями.