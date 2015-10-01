Тимати угощает: одна тысяча человек выстроилась в очередь за бесплатными бургерами "Black Star"
- Автор:
- reporterA94
- Дата публикации:
- 19:42
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20 мая в 15:00 на Мясницкой, 18 состоялось официальное открытие ресторана сети "Black Star Burger" и магазина одежды "Black Star Wear". Для того, чтобы получить свою порцию бургера, нужно было встать в очередь, которая растянулась буквально на несколько сотен метров. На сцене выступили рэп-исполнители Black Star, а вскоре на место приехал и сам Тимати, который раздавал бургеры своим фанатам. Также на мероприятии были разыграны денежные сертификаты в магазины молодёжной одежды "Black Star Wear".
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