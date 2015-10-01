s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Тимати угощает: одна тысяча человек выстроилась в очередь за бесплатными бургерами "Black Star"

Тимати угощает: одна тысяча человек выстроилась в очередь за бесплатными бургерами "Black Star"

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
19:42
  • 48
  • 1

20 мая в 15:00 на Мясницкой, 18 состоялось официальное открытие ресторана сети "Black Star Burger" и магазина одежды "Black Star Wear". Для того, чтобы получить свою порцию бургера, нужно было встать в очередь, которая растянулась буквально на несколько сотен метров. На сцене выступили рэп-исполнители Black Star, а вскоре на место приехал и сам Тимати, который раздавал бургеры своим фанатам. Также на мероприятии были разыграны денежные сертификаты в магазины молодёжной одежды "Black Star Wear".

  • 48
  • 1

Комментарии (1)

  • reporterA94
    19:43
    Заново отправил материал с фото и видео. Вот он. Удалите пустой, а этот оставьте.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

59 0
19:30 | alextsaryev99
Московский велопарад прошёл в центре столицы
24 0
19:30 | Max_019
Очередь к мощам святителя Луки Крымского в останкинском храме
342 2
01.10.2015 23:10 | Uwis
Съемка нового видеоклипа Тимати на Красной площади