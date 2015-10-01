Тимати угощает: одна тысяча человек выстроилась в очередь за бесплатными бургерами "Black Star"

Автор: reporterA94 Дата публикации: 19:42

48

48 1

20 мая в 15:00 на Мясницкой, 18 состоялось официальное открытие ресторана сети "Black Star Burger" и магазина одежды "Black Star Wear". Для того, чтобы получить свою порцию бургера, нужно было встать в очередь, которая растянулась буквально на несколько сотен метров. На сцене выступили рэп-исполнители Black Star, а вскоре на место приехал и сам Тимати, который раздавал бургеры своим фанатам. Также на мероприятии были разыграны денежные сертификаты в магазины молодёжной одежды "Black Star Wear".