Экологический проект в столице: трава на трамвайных путях
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 22:22
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- 33
На северо-востоке столицы полным ходом идут работы по благоустройству территории как на ВДНХ, так и прилегающей к ней территории. В рамках реконструкции территории дизайнерами было принято решение на европейский лад: на трамвайные пути напротив главного входа ВДНХ вместо плитки уложили зелёный газон. Газон уложен для снижения уровня шума при движении трамваев. Если эксперимент признают удачным - траву уложат и на оставшихся участках. Зелень на путях радует глаз у многих людей.
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