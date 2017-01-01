s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Экологический проект в столице: трава на трамвайных путях

Экологический проект в столице: трава на трамвайных путях

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:22
  • 33
  • 0

На северо-востоке столицы полным ходом идут работы по благоустройству территории как на ВДНХ, так и прилегающей к ней территории. В рамках реконструкции территории дизайнерами было принято решение на европейский лад: на трамвайные пути напротив главного входа ВДНХ вместо плитки уложили зелёный газон. Газон уложен для снижения уровня шума при движении трамваев. Если эксперимент признают удачным - траву уложат и на оставшихся участках. Зелень на путях радует глаз у многих людей.

  • 33
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

31 0
23:11 | Аноним
В центре столицы под землёй произошёл взрыв
382 0
09:03 | Max_019
На Алтуфьевском шоссе в Москве произошёл пожар: один человек погиб
68 0
19.04 16:04 | dronovmisa
Автобусы и маршрутки объезжают пробку по газону на улице Верхние поля в Москве