Мощная гроза прошла в Ростове-на-Дону
- Автор:
- ERMAK
- Дата публикации:
- 22:39
-
- 29
Попадание молнии в коттедж и в районе торгового центра Золотой Вавилон в Ростове-на-Дону.
- 29
Ещё
51
06.05 00:55 | LaimeLaim
Попадание молнии в коттедж и в районе торгового центра Золотой Вавилон в Ростове-на-Дону.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)