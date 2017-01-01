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Мощная гроза прошла в Ростове-на-Дону

Автор:
ERMAK
Дата публикации:
22:39
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Попадание молнии в коттедж и в районе торгового центра Золотой Вавилон в Ростове-на-Дону.

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