Пьяная езда по двору в Марьино закончилась ДТП и задержанием в Москве

Автор: Аноним Дата публикации: 23:09

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На юго-востоке столицы в районе Марьино задержали нетрезвого мужчину, севшего за руль чужого автомобиля. Инцидент произошел во дворе дома 22 на улице Перерва. Несколько молодых людей в нетрезвом состоянии решили сесть во внедорожник "Митсубиси" и поехать. За руль сел молодой человек в неадекватном состоянии, он сорвался с места и задел стоящий рядом автомобиль после чего попытался скрыться. Машина пробила ограждение и понеслась по газону у детской площадки. Все происходящее во дворе дома наблюдали десятки местных жителей, которые подоспелии к машине и остановили неадекватного водителя, вытащив из его салона. Через несколько минут к месту происшествия прибыли экипажи полиции, пожарно-спасательные подразделения и ГИБДД. По словам очевидцев в автомобиле находились два человека, пассажиру удалось скрыться, мужчину, управлявшего автомобилем задержали. Все обстоятельства аварии выясняются, никто не пострадал.