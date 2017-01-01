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Петербургские поэты собрались на "Ночь в музее" в музее-квартире А. Блока

Автор:
Leobr
Дата публикации:
15:20
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Современные молодые поэты прочли как собственные стихи, так и стихи поэтов Серебряного века в Санкт-Петербурге.12 молодых поэтов и поэтесс объединились в четыре лиги, возглавляемые гениальными классиками, имена которых: Александр Блок, Зинаида Гиппиус, Давид Бурлюк и Николай Заболоцкий. На вечере слилась поэзия начала ХХ века и поэзия века XXI. Символисты и футуристы, обэриуты и снова символисты, современные гении и их музы, вечная любовь и прекрасная музыка слова - всё в один вечер! Эпохи вновь сошлись 19 мая 2018 года в Музее-квартире Александра Блока.

Проект называется "Игры Коншакова". И это уже не первые "Игры" - но очень уместные здесь. Его организатор Виктор Коншаков от имени своего героя "Александра Блока" утверждал, что его "Александр" собирался расширить поэму "Двенадцать" до "Двадцать четыре". Алексей Комаренцев прочитал свои стихи про биологов - учитывая, что Александр Блок (сам юрист и филолог) был зятем химика и естествоиспытателя Д.И.Менделеева и внуком биолога А.Н.Бекетова.



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