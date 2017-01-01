Петербургские поэты собрались на "Ночь в музее" в музее-квартире А. Блока
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 15:20
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Проект называется "Игры Коншакова". И это уже не первые "Игры" - но очень уместные здесь. Его организатор Виктор Коншаков от имени своего героя "Александра Блока" утверждал, что его "Александр" собирался расширить поэму "Двенадцать" до "Двадцать четыре". Алексей Комаренцев прочитал свои стихи про биологов - учитывая, что Александр Блок (сам юрист и филолог) был зятем химика и естествоиспытателя Д.И.Менделеева и внуком биолога А.Н.Бекетова.
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