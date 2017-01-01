В Красноярском крае в конце весны пошёл снег
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 09:05
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- 20
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Шло 141 января... Вот такую картину мы увидели сегодня утром - всё снова засыпано снегом. "Островком" весны мы пробыли вплоть до воскресного вечера - пока всё это не началось. Май вообще знает, что он предвестник лета? Весна начинается заново за 9 дней до начала календарного лета".
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