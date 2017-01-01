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В Красноярском крае в конце весны пошёл снег

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
09:05
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В ожидании тепла вновь оказались жители города Иланский, что в Красноярском крае. Буквально за неделю до конца весны - там выпал снег. Улицы покрылись довольно плотным слоем свежевыпавших осадков.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Шло 141 января... Вот такую картину мы увидели сегодня утром - всё снова засыпано снегом. "Островком" весны мы пробыли вплоть до воскресного вечера - пока всё это не началось. Май вообще знает, что он предвестник лета? Весна начинается заново за 9 дней до начала календарного лета".

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