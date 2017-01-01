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"Жужжащий апокалипсис": улицы Челябинска облепили личинки комара

Автор:
Aleksei.Pavlovich
Дата публикации:
12:03
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Картина, напоминающая сцену из фильма ужасов. Улицы, деревья, дома - все облеплено тысячами, миллионами личинок насекомых. Кадры из Челябинска. На территории садового товарищества "Часовщик" произошёл массовый вылет подёнки - личинок комара. "Такого масштаба не припомнят даже старожилы," - рассказывает мобильный репортёр.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"В Челябинске в выходные на озере Синеглазове произошел массовый вылет поденки - личинок комара. Вылет поденки происходит каждый год. Но в этом сезоне из-за долгой весны и резкого потепления личинок было особенно много. Такого масштабного вылета не припомнят даже старожилы. Радует одно: что это чудо природы продолжается, как правило, примерно три-четыре дня. Садоводов спасает сильный ветер".

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