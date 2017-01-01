"Жужжащий апокалипсис": улицы Челябинска облепили личинки комара
- Автор:
- Aleksei.Pavlovich
- Дата публикации:
- 12:03
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- 6
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"В Челябинске в выходные на озере Синеглазове произошел массовый вылет поденки - личинок комара. Вылет поденки происходит каждый год. Но в этом сезоне из-за долгой весны и резкого потепления личинок было особенно много. Такого масштабного вылета не припомнят даже старожилы. Радует одно: что это чудо природы продолжается, как правило, примерно три-четыре дня. Садоводов спасает сильный ветер".
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