"Жужжащий апокалипсис": улицы Челябинска облепили личинки комара

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6 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207862

Картина, напоминающая сцену из фильма ужасов. Улицы, деревья, дома - все облеплено тысячами, миллионами личинок насекомых. Кадры из Челябинска. На территории садового товарищества "Часовщик" произошёл массовый вылет подёнки - личинок комара. "Такого масштаба не припомнят даже старожилы," - рассказывает мобильный репортёр.Вот, что пишет мобильный репортёр:"В Челябинске в выходные на озере Синеглазове произошел массовый вылет поденки - личинок комара. Вылет поденки происходит каждый год. Но в этом сезоне из-за долгой весны и резкого потепления личинок было особенно много. Такого масштабного вылета не припомнят даже старожилы. Радует одно: что это чудо природы продолжается, как правило, примерно три-четыре дня. Садоводов спасает сильный ветер".