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Ядовитая свалка соседствует с жилыми домами в Калужской области

Автор:
Mary933
Дата публикации:
14:56
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Жители Калужской области жалуются на опасное соседство. По словам мобильного репортёра, в деревне Куприно на месте подпольного завода осталась ядовитая свалка. Бочки с непонятным содержимым, различные реагенты, остатки просроченной продукции и прочий химический мусор валяются буквально в двух шагах от жилых домов. Кругом постоянно гуляют дети. Однако ликвидировать горы мусора, по словам автора этих кадров, пока не торопятся.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"В Калужской области, в Боровском районе, деревня Куприно находится в чрезвычайном положении. Жители боятся отравления! В январе правоохранительные органы накрыли подпольную организацию, которая занималась изготовлением водки и перебиванием сроков годности на просроченной продукции. Место преступления находится в двух шагах от жилых домов. После ликвидации предприятия весь химический мусор, а конкретнее - бочки с непонятным содержимым, различные реагенты, остатки просроченной продукции и тому подобное - остались на территории на площади в 100 000 кв.м. Арендатор фирмы с позволения главы администрации района убрал забор. На территории постоянно играют дети, пробуют просроченную газировку, поджигают реагенты, опрокидывают бочки с непонятной жидкостью. Территория огромная. Администрация ничего не делает, как и другие органы. Сама территория и здание имеют статус сельскохозяйственного назначения, но по назначению не использовалось".

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