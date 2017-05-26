Ядовитая свалка соседствует с жилыми домами в Калужской области
- Автор:
- Mary933
- Дата публикации:
- 14:56
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- 46
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"В Калужской области, в Боровском районе, деревня Куприно находится в чрезвычайном положении. Жители боятся отравления! В январе правоохранительные органы накрыли подпольную организацию, которая занималась изготовлением водки и перебиванием сроков годности на просроченной продукции. Место преступления находится в двух шагах от жилых домов. После ликвидации предприятия весь химический мусор, а конкретнее - бочки с непонятным содержимым, различные реагенты, остатки просроченной продукции и тому подобное - остались на территории на площади в 100 000 кв.м. Арендатор фирмы с позволения главы администрации района убрал забор. На территории постоянно играют дети, пробуют просроченную газировку, поджигают реагенты, опрокидывают бочки с непонятной жидкостью. Территория огромная. Администрация ничего не делает, как и другие органы. Сама территория и здание имеют статус сельскохозяйственного назначения, но по назначению не использовалось".
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