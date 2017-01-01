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Внедорожник перевернулся после ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:20
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Один человек госпитализипрован после ДТП на юго-востоке Москвы. На пересечении Волгорадского проспекта с Ташкентской улицей столкнулись два автомобиля: Лада службы доставки пиццы и внедорожник. От удара внедорожник несколько раз перевернулся и встал обратно на колеса. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

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