Внедорожник перевернулся после ДТП на Волгоградском проспекте в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 12:20
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- 17
Один человек госпитализипрован после ДТП на юго-востоке Москвы. На пересечении Волгорадского проспекта с Ташкентской улицей столкнулись два автомобиля: Лада службы доставки пиццы и внедорожник. От удара внедорожник несколько раз перевернулся и встал обратно на колеса. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
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