Завершается строительство новой платформы "Новохохловская" на юго-востоке Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 13:43
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- 19
Завершается строительство новой платформы "Новохохловская" на юго-востоке Москвы. Единый транспортно-пересадочный узел свяжет автобусные маршруты, МЦК и Курское направление железной дороги, где и завершается строительство новой железнодорожной платформы. Ход работ осмотрел, 21 мая, Сергей Собянин.
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