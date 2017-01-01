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Завершается строительство новой платформы "Новохохловская" на юго-востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:43
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Завершается строительство новой платформы "Новохохловская" на юго-востоке Москвы. Единый транспортно-пересадочный узел свяжет автобусные маршруты, МЦК и Курское направление железной дороги, где и завершается строительство новой железнодорожной платформы. Ход работ осмотрел, 21 мая, Сергей Собянин.

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