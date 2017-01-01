Пожар оставил многоэтажку без крыши в Южно-Сахалинске
Крупный пожар произошёл в понедельник в Южно-Сахалинске. В центре города загорелся многоквартирный жилой дом. По словам очевидцев, огонь возник на балконе последнего, десятого этажа. Затем - перекинулся на крышу здания. Всего, как сообщается
, огнём было объято 700 квадратных метров. Местные жители были срочно эвакуированы из здания. На место прибыли сотрудники МЧС. Им удалось локализовать и ликвидировать возгорание. По последним данным
, в пожаре никто не пострадал. Видео: Instagram / design_alex_razurВидео: Instagram / darkronk
Видео: Instagram / yakovmaksimov
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