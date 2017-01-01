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Один человек серьезно пострадал в ДТП в Подмосковье

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
14:38
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Столкнулись "Ниссан", "Исузу" и два самосвала "Скания". Все автомобили двигались попутно в сторону области. В районе деревни Вырубово водитель самосвала "Скания", двигаясь на большой скорости в левом ряду, не успел затормозить перед притормозившими впереди машинами. В результате самосвал протаранил "Ниссан" и "Исузу", после чего в самосвал сзади врезался другой самосвал "Скания", который был загружен глиной и не смог сбросить скорость. В результате ДТП водителя последнего самосвала зажало в кабине, на проезжую часть вылилось топливо и масло. На место аварии прибыли пожарные, спасатели и медики. Пострадавший мужчина был извлечен из разбитой кабины и передан медикам. С серьезными переломами пострадавшего доставили в ЦРБ г. Одинцово. Движение по Минскому шоссе затруднено. Образовался затор от МКАД, его длина около 7 километров. На месте аварии работают следователи и сотрудники ГИБДД.

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