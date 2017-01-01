В серьезном ДТП на 18 км МКАД пострадали два человека
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 15:27
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- 97
Два человека пострадали в результате серьезного ДТП на юго-востоке МКАД в районе Капотни. На внутренней стороне кольца на 18 км столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего один из них марки "ВАЗ" протаранил двигающийся в попутном направлении грузовой автомобиль. Водителя и пассажира легковушки с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больниы. Все обстоятельства аварии выясняются.
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