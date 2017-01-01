Свалка мусора образовалась в городе Иланский в Красноярском крае

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 18:06

8

8 0

Самая настоящая экологическая катастрофа творится в городе Иланском возле ж/д вокзала. Об этом полтора месяца назад уже выходил репортаж на сайте Мобильного репортера. А убирать никто не хочет. В воде, на почве лежат бутылки, упаковки соков, другой бытовой мусор и даже фекалии, непонятно чьи. Нашей администрации до этого дела нет. И жители тоже не лыком шиты - принимают эту площадь за огромный мусорный бак.