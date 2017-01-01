s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Свалка мусора образовалась в городе Иланский в Красноярском крае

Свалка мусора образовалась в городе Иланский в Красноярском крае

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
18:06
  • 8
  • 0

Самая настоящая экологическая катастрофа творится в городе Иланском возле ж/д вокзала. Об этом полтора месяца назад уже выходил репортаж на сайте Мобильного репортера. А убирать никто не хочет. В воде, на почве лежат бутылки, упаковки соков, другой бытовой мусор и даже фекалии, непонятно чьи. Нашей администрации до этого дела нет. И жители тоже не лыком шиты - принимают эту площадь за огромный мусорный бак.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

73 0
09.05 14:38 | golden-86rus
Пожар на свалке произошёл в Нижневартовске
87 1
15:52 | milksolo
В Балашихе лес завален мусором
82 0
14:56 | Mary933
Ядовитая свалка соседствует с жилыми домами в Калужской области
33 0
09:05 | Егор Лысиков
В Красноярском крае в конце весны пошёл снег