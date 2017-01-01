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Торжественная высадка Межнациональной аллеи яблонь состоялась на Городской ферме ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:22
  • 17
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Торжественная высадка Межнациональной аллеи яблонь состоялась на Городской ферме ВДНХ.

  • 17
  • 0

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