Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 21 мая 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 19:15
-
- 30
В программу, показанную в эфире 21 мая, вошли кадры о том, как пожарный вынес из здания горящий газовый баллон в Китае и кадры о том, как продолжается извержение вулкана на Гавайских островах.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 30
Ещё
39
13:34 | MR_Дмитрий
237
20.05 20:13 | MR_Denis
76
18.05 20:17 | MR_Дмитрий
Комментарии (0)