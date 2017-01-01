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Арт-граффити-проект "Футбольные континенты" в спорткомплексе "Лужники" в Москве реализовало ПАО "МОЭСК"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21.05 23:51
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Восемь художников из семи стран пяти континентов расписали семь трансформаторных подстанций ПАО "МОЭСК", расположенных на территории спортивного комплекса "Лужники", представив зрителям уникальные граффити, посвященные футболу. В проекте приняли участие известные граффити-художники Jamin (Австралия), Mue Bon (Таиланд), ChowMein (ЮАР), дуэт Karski en Beyond (Нидерланды), Marina Zumi (Аргентина), Farid Rueda (Мексика), Влад Nizmo (Россия).

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